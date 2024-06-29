Бобровский — о чемпионском параде «Флориды»: «Это будет невероятно»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с нетерпением ждет чемпионский парад команды в Форт-Лодердейле по поводу победы в Кубке Стэнли-2024. Церемония пройдет в воскресенье, 30 июня.

«Это будет невероятно. Жду не дождусь, чтобы разделить этот момент с нашими фанатами, они заслужили его», — цитирует The Hockey News Бобровского.

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» — 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).