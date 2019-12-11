Сергей Бобровский: «Развлекаюсь и делаю все возможное, чтобы помочь команде победить»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Тампы» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он отразил 46 бросков из 48.

— Жаль, что мы проиграли этот матч, — цитирует Бобровского официальный сайт «Флориды», — Он был важен для нас, но все же были некоторые положительные вещи. Думаю, мы хорошо оборонялись. Ребята позволили мне увидеть шайбу, подчищали подборы. Я постараюсь извлечь позитив из этой игры. Жаль проигрывать сопернику по дивизиону, но у нас впереди еще много хоккея. Извлечем позитив и пойдем дальше.

109 сэйвов после 113 бросков? Я просто наслаждаюсь этим, развлекаюсь и делаю все возможное, чтобы помочь команде победить.

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