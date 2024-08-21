Бобровский: «Как проходит отпуск? Сейчас идет углубленная работа. В сентябре поедем в Штаты»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал как проходит его отпуск.
— Как проходит отпуск?
— Если до этого у меня шла подготовительная работа, то сейчас — уже углубленная. Август в самом разгаре, надо заниматься. В сентябре поедем в Штаты.
— У вас насыщенная программа в Питере, например, успели потренировать ребят из школы СКА. Как оцениваете их уровень подготовки?
— Наша школа говорит сама за себя. Много российских вратарей есть в разных возрастных категориях. Я работал с маленькими голкиперами, будущими звездами. У них горят глаза: стараются, работают, все в их руках.
Бобровский был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ». Вратарь в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
|0
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|0
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|5
|Нэшвилл
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
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|0
|7
|Чикаго
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|0
|0
|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
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|0
|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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