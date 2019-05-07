Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский прокомментировал поражение в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Бостоном"​ (2-4).

– В таких сериях ты выходишь лицом к лицу против топ-соперников, в том числе и их вратаря, – приводит слова Бобровского русскоязычный сайт НХЛ. – И, к сожалению, Туукка Раск обыграл меня. Не имеет значения – как. Не имеет значения, с какими бросками или моментами мы сталкивались. Я сегодня – с проигравшей стороны.

В плей-офф НХЛ 30-летний Бобровский одержал 6 побед в 10 матчах. На его счету 25 пропущенных шайб при проценте отраженных бросков 92.5.

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