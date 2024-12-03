Сергей Бобровский пропустит два матча НХЛ из-за рождения ребенка

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит два матча регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист и его супруга готовятся к рождению второго ребенка.

Вратарь пропустит встречи против «Питтсбурга» (4 декабря) и «Филадельфии» (6 декабря). В связи с отсутствием Бобровского «Флорида» вызвала из фарм-клуба канадского голкипера Криса Дриджера, пишет Florida Hockey Now.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года.