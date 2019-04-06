Сергей Бобровский: "Поражение от "Монреаля" придало больше эмоций "Коламбусу"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский - о матче с "Рейнджерс" (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

– Насколько обидно было пропустить за семь секунд до конца основного времени, когда одной ногой уже ли были в плей-офф?

– Мы сейчас стоим двумя ногами в плей-офф.(улыбается) В таких ситуациях играешь по моменту, стараешься ничего не придумывать. Так сложилось, если бы была возможность вернуться к тому моменту, ничего не стал бы менять, оставил бы все также.

– Расслабило команду вчерашнее поражение "Монреаля"? Которое подарило вам право на ошибку.

– Нет, безусловно. Наоборот, придало больше эмоций, что уже в сегодняшней игре могли все вопросы снять и готовиться к плей-офф. (Артем Веневцев)

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