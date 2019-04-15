Сергей Бобровский: "Партнеры великолепно сыграли в обороне"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне. Российский голкипер отразил 30 бросков и был признан первой звездой встречи.

– На стадионе была отличная атмосфера. Болельщики придали дополнительных сил. Приятно играть в такой обстановке, – цитирует Бобровского официальный сайт клуба. – Партнеры великолепно сыграли в обороне. Они учли каждую деталь. Я почти всегда видел момент броска и сохранял концентрацию. Это командная победа, которая очень для нас важна.