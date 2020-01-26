Сергей Бобровский: «Очень недоволен своими статистическими показателями»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский дал интервью «СЭ» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский «СЭ» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3).

— Была важная игра для обеих команд, ведь как и у «Чикаго», так и у нас было по пять побед подряд, много эмоций было льду. Плюс для Кью (тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль. — Прим. «СЭ») этот матч был очень важен. Очень нужная победа, здорово, что выиграли.

— В игре против «Чикаго» явно чувствовалось, что вы хотите сделать все возможное, чтобы отстоять на ноль.

— Конечно, стараюсь, настраиваюсь, работаю. Все знают о том, что мои статистические показатели не там, где хотелось бы. Я очень недоволен, поэтому продолжаю усердно работать. Опять же, есть то, что есть: такие цифры, такая статистика... Знаю, что должен быть лучше, должен работать, улучшать свою статистику и прилагать усилия для достижения личного успеха. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Сергея Бобровского — здесь.