Сергей Бобровский объяснил, почему удалил аккаунт в Instagram
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался от ведения аккаунта в Instagram.
— Вас волновали разговоры, что вратарь на большом контракте показывает не самую выдающуюся статистику?
— С ранних лет у меня сформировалась привычка, что критика существует только от важных людей из внутреннего круга. Для остального я полностью закрыт. Для меня не существует критики от статистиков или экспертов. Их мнений я не слышу. Мне важно кайфовать от работы и становиться лучше с каждым днем, чтобы дать шанс команде выигрывать матчи. Хоккей для меня существует только на стадионе.
— Как эта привычка сформировалась?
— Пришел к этому постепенно. Такой же опыт у меня был с Instagram. Поиграл с ним немного и понял, что социальные сети забирают больше энергии, чем отдают и вдохновляют. Через какое-то время ты крутишь мысли и увиденные посты в голове. Думаешь: «Что происходит, зачем мне это вообще?» Такой навык вырабатывается со временем. Критика и токсичные комментарии жалят намного сильнее, чем радуют комплименты и похвала. Это человеческая натура. Мы больше обращаем внимание на негатив, чем на позитив. Комментарии, спортивные новости и социальные сети для меня перестали существовать. И я доволен этому шагу — он позволил экономить энергию и направить ее в более важное русло.
— Что вас больше всего раздражало в Instagram? Комментарии или сообщения в директ?
— Это произошло накопительным итогом. Не было одного яркого случая, который кардинально поменял мой взгляд на Instagram. Все копится со временем и складывается из мелочей. Начинаешь анализировать и принимаешь решения. Писали в директ, оставляли комментарии, попадались посты в ленте — все было. Не скажу, что все ужасно и мне писали только негатив. Примерно пять процентов негатива и 95 — позитива. Но эти пять процентов поедали весь позитив. Даже не столько негатива, сколько глупости. Это отражалось в психологическом плане.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|3.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|5 : 3
|3.03
|03:30
|
Торонто – Баффало
|1 : 5
|3.03
|04:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 3
|3.03
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06