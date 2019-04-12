Сергей Бобровский – о втором матче с "Тампой-Бэй": "Завтра "Коламбус" ждет очередной бой"

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский уверен, что во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй" будет очередной бой, информирует официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу "Блю Джекетс". Следующая встреча пройдет завтра, 13 апреля, начало – в 2.00 (мск).

– Нас ждет еще один важнейший поединок, поэтому для нас уже не так важно, что случилось в прошлом. Завтра нас ждет очередной бой. Надо подготовиться, придется потрудиться. Нужно сыграть еще лучше. Первый период сложился для нас не лучшим способом. Мы вернулись в раздевалку, собрались с мыслями и снова стали работать. Ребята замечательно сыграли. Они блокировали броски. Именно это и было нужно, – приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

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