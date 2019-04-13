Сергей Бобровский: "Никакой счет не может удовлетворить, пока ты не выиграл четыре матча и не прошел дальше"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" отметил, что его команда стала более опытной по сравнению с предыдущими сериями плей-офф. "Блю Джекетс" выиграли первые два матча в серии с "Тампа-Бэй".

– Чему вас научила прошлогодняя серия с "Вашингтоном", в которой тоже были выиграны две гостевые встречи?

– Тому, что никакой счет не может тебя удовлетворить, пока ты не выиграл четыре матча и не прошел дальше. Нельзя успокаиваться! Да, сегодня надо получить удовольствие, но завтра уже готовиться к самой большой игре. А самая большая в Кубке Стэнли – это всегда следующая. Каждый день – новый день, каждый матч – новый матч!

– Нервозность от воспоминаний о серии с "Вашингтоном" присутствует?

– Не важно, что было в прошлом. И будущее тоже не важно. Важен только сегодняшний день. (Игорь Рабинер)

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