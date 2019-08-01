Сергей Бобровский: "Не смотрю на Василевского, как на конкурента"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" признался, что не считает Андрея Василевского​ конкурентом.

– В "Тампе" играет ваш главный на сегодняшний день конкурент – Андрей Василевский.

– Я не смотрю на него, как на конкурента. Наши пути никак не пересекаются. Если даже мы будем вместе в сборной – выбор остается за тренерами. У нас у каждого своя жизнь, своя карьера. Для меня важнее думать о себе – развиваться. А Андрей провёл замечательный сезон в этом году. Он – один из топовых вратарей в мире. Это говорит о высоком уровне вратарской школы в России. Это, действительно, круто для нашей страны.

– Он считает вас другом. А вы?

– Не могу назвать его близким другом, мы не так плотно общаемся. Но я очень тепло к нему отношусь. Позвонил, поздравил его с "Везиной". Он – замечательный вратарь и очень хороший человек. Мы познакомились на чемпионате мира, когда выиграли золото. Его родители – очень хорошие порядочные люди. С теплотой отношусь к его семье. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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