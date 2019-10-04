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Сергей Бобровский: «Не надо думать о случившемся слишком много»

09:15
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (2:5) отметил, что не надо зацикливаться на поражении. По его словам, сезон длинный.

— Я чувствовал себя хорошо и рад, наконец, начать сезон, — цитирует Бобровского сайт НХЛ. — Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре (в субботу против «Тампы»)".

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