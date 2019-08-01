Сергей Бобровский: "Не думал о том, что меня хочет подписать "Флорида"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" признался, что по ходу сезона не думал о возможном переходе во "Флориду".

– Когда "Флорида" начала производить обмены по ходу сезона, вы же, наверняка, понимали к чему это.

– Тогда еще не совсем. Я был полностью погружён в цели "Коламбуса". У нас была задача – попасть в плей-офф.

– Когда играли с "Флоридой", ничего не всплывало в голове?

– Меня, кстати, уже тогда спрашивали об этом журналисты: понимаю ли я, что летом буду целью номер один для "Флориды". Но я об этом не думал. Тем более, в плей-офф. Там особая атмосфера. Каждая игра – это война. Ты попадаешь под микроскоп: каждая ошибка может стать роковой, каждый сэйв – самым важным. Находишься на лезвии ножа. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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