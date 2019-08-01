Сергей Бобровский: "Мы с Тортореллой орали друг на друга. Он это поощряет"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" признался, что не раз разговаривал на повышенных тонах с главным тренером "Коламбуса" Джоном Тортореллой​.

– Смотреть за пресс-конференциями Тортореллы очень интересно. Из него харизма так и пышет. Он и пошутить любит, и жестко, иногда и с нецензурной бранью. Может кого-то из журналистов оборвать. В раздевалке он себя так же ведет?

– Он поощряет внутренние, личностные качества игроков. Джон не из тех людей, которые любят, чтобы в одном эпизоде все посмеялись, а в другом – погрустили. Он хочет, чтобы ты был самим собой и говорил, что думаешь. Мы с ним не раз на повышенных тонах общались. Орали друг на друга. Торторелла это поощряет. Он любит, когда люди не держат свои мысли в себе, не шепчутся где-то за спиной. Если что-то накопилось друг к другу, то необходимо высказаться как мужик мужику. Сказали все в лицо и поехали дальше.

– Исключительно один на один?

– Бывало и при команде. Он нормально к этому относится и не будет строить тебе потом какие-то козни потому, что ты наорал при всех на тренера. В этом его большой плюс. Бейся, делай все для победы на льду, а вещи, которые происходят в быту, неважны. Другие тренеры наоборот обращают внимание на такие мелочи. Это забирает много энергии. С таким я тоже сталкивался. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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