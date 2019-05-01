​Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский​ прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостона" (2:1, 2-1).

– Мы выиграли, потому что весь матч были все вместе, – цитирует Бобровского русскоязычный сайт НХЛ. – Парни сделали адское количество блок-шотов, при этом они делали так, что я видел моменты бросков. Пропущенный гол в самом конце второго периода… Я не переживал его сильно, потому что это уже случилось, и его нельзя было вернуть назад. Надо было смотреть дальше. 36 сэйвов? Мои партнеры помогли мне с ними. И наша фантастическая публика!

​Однозначно в третьем периоде они поднажали. Но мы стояли плечом к плечу. Мы пахали друг для друга, и это принесло нам победу. У них хорошая команда, в которой есть кому атаковать, и они не стесняются это делать.

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