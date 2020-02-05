Сергей Бобровский: «Мы набрали одно очко, и это хорошая новость»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:1 ОТ). В этом матче российский вратарь сделал 44 сэйва. Его признали третьей звездой игры.

— Мы набрали одно очко, и это хорошая новость, — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. — Мы оставим этот матч позади и будем двигаться вперед. Мы уже ничего с этим поделать не можем. Самый важный матч — следующий.