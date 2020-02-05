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Сергей Бобровский: «Мы набрали одно очко, и это хорошая новость»

09:47
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:1 ОТ). В этом матче российский вратарь сделал 44 сэйва. Его признали третьей звездой игры.

— Мы набрали одно очко, и это хорошая новость, — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. — Мы оставим этот матч позади и будем двигаться вперед. Мы уже ничего с этим поделать не можем. Самый важный матч — следующий.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-kovalchuk-among-top-russian-performers-february-4/c-314672208

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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