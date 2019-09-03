Сергей Бобровский: «Кузнецов не обманывал хоккей, не принимал стероиды»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал ситуацию с соотечественником Евгением Кузнецовым. 22 августа ИИХФ объявила о четырехлетней дисквалификации форварда «Вашингтона» за нарушение антидопинговых правил. В пробе хоккеиста обнаружен кокаин. В НХЛ он сможет продолжить выступления.

— Согласен, что это некрасивый поступок, но он не обманывал хоккей, он не принимал стероиды, не принимал препараты, которые бы давали ему преимущество перед другими хоккеистами, — цитирует sportbox Бобровского. — Я считаю, что в этой проблеме человеку нужно помочь и дать ему шанс реабилитироваться. Просто ошибся человек.

Не хочу сказать, что я это поддерживаю. Конечно, это плохо. Но я рассматриваю ситуацию после того, когда это уже получилось. Считаю, что теперь нужно поддержать парня. Я не общался с ним, понимаю, что у человека тяжелая ситуация, не нужно его дергать.

В НХЛ правила такие, что если человек попадается на алкоголе или наркотиках, то ему дают шанс. Конечно, это отразится на его имени, но я надеюсь, что он продолжит играть, Он позитивный, настоящий человек.