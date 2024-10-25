Вратарь «Флориды» Бобровский — о победе над «Рейнджерс»: «Быть частью этой команды — привилегия»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По итогам встречи Бобровский первым из российских голкиперов добрался до отметки 400 побед в североамериканском чемпионате.
«Это особенное чувство — видеть такие эмоции от партнеров по команде. Благодарю их за победу, за все победы. Быть частью этой команды — привилегия. Я все еще развиваюсь и наслаждаюсь игрой, как ребенок. Если вы посмотрите на список вратарей, добиравшихся до 400 побед, там сплошь легенды. Для меня привилегия быть в одном списке с ними», — сказал Бобровский после завершения матча.
«Флорида» набрала 11 очков и расположилась на втором месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 баллами, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|3
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|1 : 5
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|2 : 4
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 2