Вратарь «Флориды» Бобровский — о победе над «Рейнджерс»: «Быть частью этой команды — привилегия»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам встречи Бобровский первым из российских голкиперов добрался до отметки 400 побед в североамериканском чемпионате.

«Это особенное чувство — видеть такие эмоции от партнеров по команде. Благодарю их за победу, за все победы. Быть частью этой команды — привилегия. Я все еще развиваюсь и наслаждаюсь игрой, как ребенок. Если вы посмотрите на список вратарей, добиравшихся до 400 побед, там сплошь легенды. Для меня привилегия быть в одном списке с ними», — сказал Бобровский после завершения матча.

«Флорида» набрала 11 очков и расположилась на втором месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 баллами, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.