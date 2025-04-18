Бобровский провел 5 сухих матчей и одержал 33 победы: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 33 победы в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/25.

36-летний россиянин провел 54 матча, в которых отбил 90,6 процента бросков и пропускал в среднем 2,44 шайбы за игру. В 5 матчах Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он разделил места с четвертого по шестое с Дарси Кемпером из «Лос-Анджелеса» и Филипом Густавссоном из «Миннесоты».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Бобровского 754 игры, в которых он одержал 429 побед. Он отбил 91,4 процента бросков и пропускал в среднем 2,58 шайбы за игру, 49 матчей голкипер отыграл на ноль.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Флорида» сыграет с «Тампой».