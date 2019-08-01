Сергей Бобровский: "Инициатива по увеличению ворот – глупость"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ"​ назвал глупостью предложение увеличить ворота.

– Вы помните, что в 2015-м на собрании генменеджеров обсуждался вопрос по увеличению ворот. Как вы на это смотрите.

– Конечно, слышал. На мой взгляд – это большая глупость. Игра потеряет всю свою динамику. Только представьте, сколько новых рекордов будет установлено. Это же будет совсем другой вид спорта.

– Вы же смотрели хоккей прошлых лет. Вратари в старой форме казались совсем маленькими.

– Да. Но там и шайбу особо выше щитка никто не поднимал.

– Вы можете себя представить в той эпохе?

– Нет, не вижу себя в этом. В то время люди были самоотверженные. Сейчас у нас защищена голова, все тело. Конечно, бывают синяки, но это не сравнить с тем, что переживали вратари того времени. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

Полностью интервью Бобровского