Сергей Бобровский: «Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче против «Вашингтона» (3:4). Он отразил 16 бросков из 20.

— Каждый матч разный, — приводит слова Бобровского российская версия официального сайта НХЛ — Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее, но в таком матче — на выезде против хорошей команды, — нужны вовремя сделанные сэйвы, большие спасения. И они могут иметь решающий характер.

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