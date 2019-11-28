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Сергей Бобровский: «Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее»

28 ноября 2019, 11:25
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче против «Вашингтона» (3:4). Он отразил 16 бросков из 20.

— Каждый матч разный, — приводит слова Бобровского российская версия официального сайта НХЛ — Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее, но в таком матче — на выезде против хорошей команды, — нужны вовремя сделанные сэйвы, большие спасения. И они могут иметь решающий характер.

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