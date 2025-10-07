Бобровский и Куликов получили перстни за победу в Кубке Стэнли в составе «Флориды»

Российские игроки «Флориды» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба НХЛ.

Церемония с участием игроков и сотрудников «Пантерз» прошла в понедельник. Хоккеистам подарили коробки с золотыми кольцами, украшенными драгоценным камнями.

На лицевой стороне изображены два Кубка Стэнли с надписью «Пантерз». Кольца украшены десятками бриллиантов и рубинов, на левой и правой сторонах желтым золотом нанесена надпись «чемпионы Кубка Стэнли».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-2 и второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли.