Сергей Бобровский: "Флорида – прекрасное место, но это идет как дополнительный бонус к хоккею"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду"​, рассказал про свое решение. По словам голкипера, самое важное – хоккейная составляющая.

– Мое решение в первую очередь было связано с командой, а не с климатом или условиями для жизни, – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. – Для меня самое важное – это хоккейная составляющая. Конечно, Флорида сама по себе – прекрасное место, но это идет как дополнительный бонус к хоккею. Позитивный, хороший бонус. Здесь один из лучших тренеров в лиге, очень грамотный и креативный менеджмент.

Кроме того, я считаю, что клуб провел очень грамотную и глубокую работу по подписанию свободных агентов. Они не гонялись за большими именами, а заполняли именно те позиции, которые нуждались в усилении. Все эти составляющие и сыграли самую большую роль в моем решении.

Я счастлив и жду не дождусь момента, когда начну играть для болельщиков "Флориды". Моя цель, моя главная мечта – это Кубок Стэнли, и я считаю, что с этой командой у меня наилучшие шансы его выиграть.