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Сергей Бобровский: «Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно»

11:02
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, признанный первой звездой матча с «Анахаймом», подвел итоги встречи (4:1).

— Важнейшая победа, — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ. — Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно. Надо просто продолжать работать друг для друга.

«Флорида» с 70 очками занимает девятое место в Западной конференции.

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