Бобровский догнал Набокова по голевым передачам среди российских вратарей НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5). Как сообщает пресс-служба лиги, для 37-летнего россиянина этот голевой пас стал 15-м в карьере в регулярных чемпионатах.

Бобровский догнал по этому показателю Евгения Набокова и теперь делит с ним третье место среди российских вратарей в истории НХЛ. В сезоне-2025/26 на счету голкипера уже две голевые передачи.

Лидером среди россиян является Андрей Василевский, на счету которого 23 результативные передачи. Второе место занимает Николай Хабибулин (18). Абсолютный рекорд НХЛ среди всех вратарей принадлежит американцу Тому Баррассо, который в 777 матчах регулярных чемпионатов отдал 48 передач.

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