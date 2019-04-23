Сергей Бобровский: "Буду ли смотреть "Бостон" – "Торонто"? Точно узнаю счет"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский пока не решил, будет ли смотреть седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между "Бостоном" и "Торонто"​, сообщает в своем Твиттере журналист Джефф Свобода.

"Коламбус" вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Победитель пары "Торонто" – "Бостон" станет будущим соперником "Блю Джекетс". Счет в серии на данный момент ничейный – 3:3. Итоговая встреча пройдет 24 апреля, начало – в 02.00 (мск).

– Посмотрим. Я не знаю, но точно буду знать счет матча, – приводит слова Бобровского Свобода.

Sergei Bobrovsky's take on whether he would watch the Boston/Toronto Game 7:

“We’ll see. I don’t know. I will know the score for sure (smiles).” #CBJ – Jeff Svoboda (@JacketsInsider) 23 апреля 2019 г.

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