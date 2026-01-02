Сергачева признали третьей звездой матча «Айлендерс» — «Юта»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев был признан третьей звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:2).

27-летний россиянин забил гол и отдал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче.

Первой звездой матча признали 22-летнего канадского форварда «Юты» Дилана Гюнтера, который набрал 4 (3+1) очка. Второй звездой был признан 29-летний американский нападающий «Маммот» Ник Шмальц — у него два гола и результативная передача.