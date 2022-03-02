Сергачев забросил третью шайбу в сезоне

«Тампа» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В третьем периоде голом отметился российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. Для него эта шайба стала третьей в этом сезоне.

Сергачева признали второй звездой встречи.