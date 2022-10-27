Сергачев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 18-й минуте встречи 24-летний россиянин сравнял счет. Для него эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.