Сергачев забросил первую шайбу в серии с «Торонто»

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

24-летний россиянин забросил шайбу на 19-й минуте и сделал счет 2:0.

На данный момент на счету Сергачева 2 (1+1) очка в четырех матчах плей-офф.