Сергачев забросил 4-ю шайбу в сезоне

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал — 2:1.

В начале третьего периода голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Для него это четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.