Сергачев забил в первом матче после травмы

«Юта» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». После первого периода счет 1:0.

На 15-й минуте встречи гол забил российский защитник Михаил Сергачев. Он реализовал большинство своей команды. Это его 9-я заброшенная шайба в этом сезоне.

26-летний россиянин забил в первом матче после травмы. Хоккеист из-за повреждения пропустил пять игр.