Сергачев вышел на шестое место по числу матчей за «Тампу» среди защитников

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:5) стал для российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева 377-м в карьере за команду.

Сергачев сравнялся с Романом Хамрликом и делит с ним шестое место по числу игр за «Лайтнинг» среди защитников.

Рекорд по числу матчей за «Тампу» среди защитников принадлежит Виктору Хедману (915).