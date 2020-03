Сергачев впервые в карьере забросил 10 шайб за сезон. Видео

«Бостон» принимает «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, первый период). «Молнии» дважды забили в меньшинстве, один из голов на счету Михаила Сергачева. На его счету 33 (10+23) очка в 68 встречах. Российский защитник впервые в карьере забил 10 голов за сезон.

ANOTHER ONE!



Mikhail Sergachev gets another short-handed goal and the @TBLightning go up 2-0!



