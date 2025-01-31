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Сегодня, 22:57

Сергачев вошел в первую символическую сборную «Юты» в XXI веке

Сергей Ярошенко
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Защитник «Юты» Михаил Сергачев попал в первую символическую сборную франшизы в XXI веке.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли голкипер Карел Веймелка, защитником Майкл Кесселринг, нападающие Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

Во вторую сборную попали вратарь Коннор Ингрэм, защитники Олли Мяяття и Иэн Коул, а также нападающие Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Алекс Керфут.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

Этот сезон является первым для «Юты» в НХЛ, ранее команда выступала под названием «Аризона Койотис» и базировалась в городе Темпе.

Всего на счету Сергачева 31 (9+22) очко в 45 матчах за «Юту». Для него это первый сезон за клуб. С 2017 по 2024 год он выступал в «Тампе», в составе которой дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Юта
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 51 25 26 57
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 50 23 27 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Оттава – Вашингтон
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