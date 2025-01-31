Сергачев вошел в первую символическую сборную «Юты» в XXI веке

Защитник «Юты» Михаил Сергачев попал в первую символическую сборную франшизы в XXI веке.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли голкипер Карел Веймелка, защитником Майкл Кесселринг, нападающие Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

Во вторую сборную попали вратарь Коннор Ингрэм, защитники Олли Мяяття и Иэн Коул, а также нападающие Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Алекс Керфут.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

Этот сезон является первым для «Юты» в НХЛ, ранее команда выступала под названием «Аризона Койотис» и базировалась в городе Темпе.

Всего на счету Сергачева 31 (9+22) очко в 45 матчах за «Юту». Для него это первый сезон за клуб. С 2017 по 2024 год он выступал в «Тампе», в составе которой дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).