Сергачев: «Благодарен «Тампе» за все, что у нас было вместе»

Российский защитник Михаил Сергачев в социальных сетях попрощался с болельщиками «Тампы» после обмена в «Юту», для которой сезон-2024/25 станет дебютным в НХЛ.

«Я благодарен «Лайтнинг» за все, что у нас было вместе, за все взлеты и падения, и за проигрыш 0-4 в первом раунде плей-офф, и за два Кубка Стэнли! Спасибо клубу, что помогали проявить себя наилучшим образом! Спасибо тренерам, я многому у вас научился. Спасибо медицинскому персоналу, я люблю вас, ребята! И огромное спасибо партнерам, с которыми я играл, вы, действительно, сделали это время особенным!» — написал Сергачев.

Взамен «Лайтнинг» получит Конора Гика, Джей Мозера, 199-й выбор на драфте и выбор во втором раунде драфта в 2025 году. Сергачев выступал за «Тампу» на протяжении шести последних сезонов. Вместе с «молниями» 26-летний хоккеист дважды выиграл Кубок Стэнли.