Сергачев в матче с «Вашингтоном» забросил третью шайбу в сезоне

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

24-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Сергачева 11 (3+8) очков в 15 матчах сезона.