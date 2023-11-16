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Сегодня, 16:36

Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за оскорблений болельщиков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт соцсетях после массовых оскорблений со стороны болельщиков клуба НХЛ.

Как сообщает DansLesCoulisses, причиной нападок со стороны фанатов «молний» стала неудачная игра Сергачева в нынешнем сезоне. У россиянин на данный момент худший показатель полезности в команде — «-14».

27-летний защитник в регулярном чемпионате сыграл 16 матчей и набрал 8 (0+8) очков.

«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.

Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 16 9 7 18
4 Филадельфия 16 8 8 17
5 Питтсбург 14 8 6 16
6 Нью-Джерси 14 7 7 15
7 Айлендерс 15 5 10 14
8 Коламбус 16 4 12 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 15 10 5 21
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 16 6 10 16
6 Монреаль 16 7 9 16
7 Баффало 16 7 9 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 15 8 7 18
4 Сент-Луис 14 8 6 17
5 Аризона 15 7 8 16
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 16 12 4 25
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