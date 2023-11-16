Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за оскорблений болельщиков

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт соцсетях после массовых оскорблений со стороны болельщиков клуба НХЛ.

Как сообщает DansLesCoulisses, причиной нападок со стороны фанатов «молний» стала неудачная игра Сергачева в нынешнем сезоне. У россиянин на данный момент худший показатель полезности в команде — «-14».

27-летний защитник в регулярном чемпионате сыграл 16 матчей и набрал 8 (0+8) очков.

«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.