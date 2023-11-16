Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за оскорблений болельщиков
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт соцсетях после массовых оскорблений со стороны болельщиков клуба НХЛ.
Как сообщает DansLesCoulisses, причиной нападок со стороны фанатов «молний» стала неудачная игра Сергачева в нынешнем сезоне. У россиянин на данный момент худший показатель полезности в команде — «-14».
27-летний защитник в регулярном чемпионате сыграл 16 матчей и набрал 8 (0+8) очков.
«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.
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|8
|8
|17
|5
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
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|14
|7
|7
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|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|2
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
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|16.11
|03:30
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 3
|16.11
|04:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|16.11
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|8 : 2
|16.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|16.11
|22:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76
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