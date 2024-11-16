Сергачев стал третьей звездой матча с «Вегас» — «Юта»
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу на 7-й минуте 2-го периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:4) и был признан третьей звездой прошедшей встречи.
За 17 матчей в текущем сезоне 26-летний россиянин набрал 12 (4+8) очков.
Второй и первой звездами встречи стали игроки «Голден Найтс» — отметившийся дублем Томаш Гертл и набравший 3 (2+1) очка Уильям Карлссон.
«Вегас» с 24 очками располагается на 3-м месте в Западной конференции, «Юта» с 17 очками — на 11-й строчке.
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|16.11
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Коламбус – Питтсбург
|6 : 2
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|
Колорадо – Вашингтон
|2 : 5
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|
Юта – Вегас
|2 : 4
|16.11
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|
Калгари – Нэшвилл
|2 : 0
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|
Анахайм – Детройт
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|21:00
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Бостон – Сент-Луис
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