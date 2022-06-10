Сергачев сравнял счет в пятом матче «Рейнджерс» — «Тампа»

«Тампа» сравняла счет в пятом матче полуфинальной серии НХЛ против «Рейнджерс».

На 18-й минуте второго периода голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Для него эта шайба стала первой в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии после четырех матчей равный — 1-1. Команды играют до четырех побед.