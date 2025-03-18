Сергачев сообщил, что в июле пройдет второй матч между россиянами из КХЛ и НХЛ
Защитник «Юты» Михаил Сергачев заявил, что в июле пройдет второй матч между российскими игроками из клубов НХЛ и КХЛ. Первая игра прошла 20 июля 2024 года и завершилась вничью со счетом 8:8.
«Приятно внимание к хоккею на самом высоком уровне, — цитирует ТАСС Сергачева. — Мы вместе с Артемием Панариным и Александром Овечкиным провели летом с большим успехом Матч года как раз в формате НХЛ против КХЛ».
Он также подчеркнул, что в 2025 году матч станет еще более масштабным, и ответил на вопрос, могут ли в нем сыграть иностранные хоккеисты из НХЛ. «Мы точно к этому готовы, будем следить за ситуацией в мире», — сказал Сергачев.
Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -