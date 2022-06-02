Сергачев сделал пятую голевую передачу в этом плей-офф НХЛ

«Тампа» сравняла счет в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». На 9-й минуте второго периода счет стал 2:2.

Автором заброшенной шайбы стал нападающий Ондржей Палат. Также в голевой атаке поучаствовал российский защитник Михаил Сергачев.

Для 23-летнего россиянина этот ассист стал пятым в этом розыгрыше Кубка Стэнли.