Сергачев считает невыгодной покупку жилья в Майами

Защитник «Юты» Михаил Сергачев назвал причину, по которой не стал покупать себе жилье в Майами.

«Думал о том, чтобы купить жилье в Майами, но с финансовой точки зрения это невыгодно. Лучше приезжать, снимать и уезжать. Слишком много проблем, когда ты владелец квартиры», — цитирует Сергачева «ВсеПроСпорт».

26-летний россиянин выступает за «Юту» с сезона-2024/25. В нынешнем сезоне на счету Сергачева 36 (10+26) очков в 54 матчах.