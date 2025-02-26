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Сергачев считает невыгодной покупку жилья в Майами

Даниил Аршавский

Защитник «Юты» Михаил Сергачев назвал причину, по которой не стал покупать себе жилье в Майами.

«Думал о том, чтобы купить жилье в Майами, но с финансовой точки зрения это невыгодно. Лучше приезжать, снимать и уезжать. Слишком много проблем, когда ты владелец квартиры», — цитирует Сергачева «ВсеПроСпорт».

26-летний россиянин выступает за «Юту» с сезона-2024/25. В нынешнем сезоне на счету Сергачева 36 (10+26) очков в 54 матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Михаил Сергачев
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ХК Юта Маммот
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3 Вашингтон 0 0 0 0
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5 Коламбус 0 0 0 0
6 Айлендерс 1 0 1 0
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Монреаль 1 1 0 2
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