Сергачев считает, что игроки уровня Овечкина — большая редкость в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является дефицитным хоккеистом, таких не было и не будет.

«Саша в порядке, здесь нечего обсуждать. Это самый забивной игрок в истории хоккея. Конечно, его рекорд значим не только для России, но и для всего мира. Саша — показатель такого неубиваемого человека, который в любой момент может изменить ход игры либо своим голом, либо силовым приемом. Таких игроков не было и, наверное, не будет», — сказал Сергачев ТАСС.

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф 972 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016). Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 897 шайб.