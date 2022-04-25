Сергачев разбил лицо в драке с Беннеттом из «Флориды»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампу».

На 34-й минуте встречи форвард «Лайтнинг» Михаил Сергачев подрался с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннеттом. У 23-летнего россиянина было разбито лицо, а игровой свитер испачкался кровью. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Отметим, драка произошла после того, как Беннетт применил силовой прием на Сергачеве.