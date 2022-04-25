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Сегодня, 04:06

Сергачев разбил лицо в драке с Беннеттом из «Флориды»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Сергачев.

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампу».

На 34-й минуте встречи форвард «Лайтнинг» Михаил Сергачев подрался с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннеттом. У 23-летнего россиянина было разбито лицо, а игровой свитер испачкался кровью. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Отметим, драка произошла после того, как Беннетт применил силовой прием на Сергачеве.

Михаил Сергачев
Сэм Беннетт
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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2 Торонто 79 51 28 109
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3 Сент-Луис 79 48 31 107
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 78 42 36 89
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 78 114
Джонни Годро

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Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 58
Леон Драйзайтль

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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