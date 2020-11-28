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Сергачев рассказал об эмоциях от жизни в «пузыре»

08:54
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев заявил, что спокойно перенес то время, которое пришлось провести в «пузыре» во время плей-офф НХЛ.

«Обычно, когда ты проводишь столько времени с одними и теми же людьми, то они должны начать раздражать тебя. Одни и те же лица, одна и та же обстановка, — приводит слова Сергачева Tampa Bay Times. — Но с нами такого не было. Это было отличное время. Я даже где-то по нему скучаю. Конечно, не по самой жизни в «пузыре», но по общению с ребятами».

Напомним, что «Тампа» выиграла Кубок Стэнли-2020.

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