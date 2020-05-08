Сергачев рассчитывает подписать новый контракт с «Тампой»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который может стать ограниченно свободным агентом, уверен, что подпишет новое соглашение. У россиянина действует последний год трехлетнего контракта новичка.

— Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сергачева. — Думаю, что он со всем разберется. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент.

Надо подождать и узнать, каким будет потолок зарплат, возобновим мы сезон или нет. Это еще остается непонятным. Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности. Конечно, мне бы хотелось что-то знать и сказать вам.