Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:20

Сергачев пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи сообщил, что защитник Михаил Сергачев не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

26-летний россиянин получил травму верхней части тела.

«Он ушибся. Должен вернуться со дня на день. Сегодня он не сыграет», — приводит пресс-служба «Юты» слова Туриньи.

Матч «Юты» и «Сент-Луиса» пройдет в ночь на 19 января и начнется в 5.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Сергачев провел 44 матча в НХЛ, отметившись 8 голами и 22 результативными передачами.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта
Читайте также
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 18-19 января: «Рейнджерс» — «Коламбус», «Вашингтон» — «Питтсбург» и другие матчи

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 03:00
Каролина – Вегас
 3 : 2
18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 2 : 5
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 1 : 3
18.01 23:00
Оттава – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости