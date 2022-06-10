Сергачев поделился эмоциями от заброшенной шайбы в пятом матче серии с «Рейнджерс»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал заброшенную шайбу в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:1).

«Я не думаю, что когда-либо испытывал какие-либо подобные эмоции», — приводит слова Сергачева журналист Джо Смит.

Сергачев в пятом матче серии набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой встречи.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.